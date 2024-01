Regenxbio Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Biotechnologiefirma Regenxbio schüttet derzeit keine Dividende aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49 % eine um 2,49 Prozentpunkte niedrigere Dividendenrendite bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Regenxbio aktuell bei 18,32 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 14,44 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -21,18 Prozent, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist die Situation mit einem Niveau von 18,09 USD und einer Differenz von -20,18 Prozent negativ, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Analysten haben die Aktie von Regenxbio in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut". Obwohl es in den letzten Monaten keine Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Durchschnitt bei 34,2 USD, was einen erwarteten Anstieg von 136,84 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Regenxbio eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Regenxbio daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Anlegerstimmung für die Aktie von Regenxbio positiv bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt.