Regenxbio Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Regenxbio-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Gut". Von insgesamt sieben Bewertungen sind fünf positiv, zwei neutral und keine negativ. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von einem Analysten positiv bewertet, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Das Gesamturteil der jüngsten Analysen lautet somit "Gut". Das Kursziel der Analysten liegt bei 35,5 USD, was eine potenzielle Performance von 64,43 Prozent bedeutet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Regenxbio-Aktie aktuell bei 17,94 USD verzeichnet. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 21,59 USD beträgt +20,35 Prozent, was als positiv bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 17,85 USD eine positive Differenz von +20,95 Prozent. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Signal in der technischen Analyse.

Im Hinblick auf die Dividende weist Regenxbio eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,7 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Fundamental betrachtet weist die Regenxbio-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,74 auf, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Regenxbio-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.