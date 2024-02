Regeneus Aktie: Alles kein Problem!

Die Regeneus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,006 AUD erzielt, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Wert von 0,01 AUD einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Regeneus also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von Regeneus eine durchschnittliche Aktivität, weshalb sie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Regeneus daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Regeneus-Aktie hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 50 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich zuletzt ausschließlich auf positive Meinungen und Themen rund um Regeneus, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".