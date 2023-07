Regeneron Prognose: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet - Analysten sehen Aufwärtstrend

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Regeneron seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Regeneron-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell hat die Regeneron-Aktie an der Börse eine Marktkapitalisierung von 70,48 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen werden also mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut Datenanalyse erwarten die Analystenhäuser für dieses Quartal einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 2,68 Mrd. EUR, nun wird mit einem Plus von 7 Prozent auf 2,86 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 3,90 Prozent sinken auf 1,15 Mrd. EUR.

Für das Gesamtjahr zeigen sich die Analysten optimistisch und prognostizieren eine Steigerung...