Regeneron: Potenzial von +13,44% - Kursziel bei 811,91 EUR

Der Aktienkurs von Regeneron wird derzeit nach Ansicht von Bankanalysten nicht richtig bewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt demnach um +13,44% über dem aktuellen Stand.

• Regeneron: Am 16.06.2023 mit -0,00%

• Das Kursziel für Regeneron beträgt 811,91 EUR

• Guru-Rating für Regeneron unverändert bei 3,96

Am gestrigen Handelstag stagnierte die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Regeneron an den Finanzmärkten und verlor in diesem Zeitraum lediglich -0,00%. Insgesamt konnte das Wertpapier jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +3,85% verbuchen und scheint damit ein recht optimistisches Bild abzugeben.

Obwohl die Analysten im Vorfeld wohl kaum mit einer solchen Performance gerechnet hatten – die Stimmung ist eindeutig positiv.

Aktuell sehen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für die...