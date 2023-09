Regeneron: Mittelfristiges Kursziel auf 815,88 EUR

Die Regeneron-Aktie hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,49% hingelegt und zeigt auch in den letzten fünf Handelstagen einen Aufwärtstrend. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 815,88 EUR mit einem potenziellen Plus von +4,21%.

• Regeneron erzielte einen Zuwachs von +1,49% am 19.09.2023

• Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 815,88 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,92

Neun Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und sieben weitere setzen daraufhin ein “Kauf”-Rating. Neun Experten bevorzugen eher eine neutrale Haltung mit dem Rating “halten”. Nur ein Analyst rät zum Verkauf.

Somit sind aktuell etwa +61,54% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei...