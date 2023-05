Regeneron: Kursziel von 828,16 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Regeneron ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 828,16 EUR – eine Steigerung um +22,52% zum aktuellen Wert.

• Am 26.05.2023 stieg die Regeneron-Aktie um +0,01%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

• Von insgesamt 27 Bankanalysten bewerten aktuell nur noch zwei die Aktie negativ

Nach einer vollständigen Handelswoche stagniert die Kursentwicklung bei lediglich +0,01%. In den letzten fünf Tagen sank der Wert sogar um -3,52%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem glauben im Durchschnitt elf Analysten an einen starken Kauf und sechs weitere Experten sehen immerhin Potenzial für das Rating “Kauf”. Acht weitere Bankanalysten sind neutral mit einem “halten” Rating positioniert. Lediglich zwei Analysten halten die Aktie für einen...