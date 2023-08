Regeneron: Kursziel von 817,06 EUR laut Analystenmeinung nicht erreicht

Die Regeneron-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Allein gestern betrug das Plus bereits +1,97%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summieren sich auf +0,50%, was darauf hindeutet, dass der Markt aktuell eher neutral eingestellt ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 817,06 EUR und somit um +9,34% über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung mit neutralem Trend.

Dennoch sind insgesamt mehr als die Hälfte (62,96%) aller Analysten positiv gestimmt und sehen in der Regeneron-Aktie einen Kauf oder sogar einen starken Kauf. Der Guru-Rating-Indikator beträgt nun allerdings nur noch 3,96 – unverändert im Vergleich zur alten Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Potenzial für...