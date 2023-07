Regeneron: Kursziel von 791,48 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie von Regeneron gab gestern am Finanzmarkt um -0,10% nach und verzeichnet somit eine negative Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Regeneron bei 791,48 EUR. Laut Bankanalysten hätte die Aktie ein Potenzial von +23,67%, falls das Kursziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung. Von insgesamt 27 Analysten empfehlen jedoch immer noch 17 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest als Anlageoption.

Das Guru-Rating hat sich ebenfalls erhöht und beträgt nunmehr 3,96 Punkte.

