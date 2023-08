Regeneron: Kursziel liegt bei 803,41 EUR

Die Aktie von Regeneron hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +4,07% verzeichnet. Gestern stieg der Kurs um weitere +0,55%. Diese Entwicklung wird als Zeichen für eine optimistische Stimmung am Markt gewertet.

Analysten gehen davon aus, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 803,41 EUR. Sollten sie recht behalten, würde sich ein Potenzial von +3,13% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung – einige teilen diese Einschätzung nicht.

Insgesamt bewerten neun Analysten die Regeneron-Aktie als “starken Kauf”, während sieben weitere zu einem “Kauf” raten. Neun Experten empfehlen Anlegern dagegen, die Aktie zu halten und nur einer plädiert für einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert – insgesamt sehen also über 60% der befragten...