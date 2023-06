Regeneron: Kursziel auf 810,84 EUR festgelegt - Warum Analysten die Aktie als unterbewertet betrachten

Regeneron hat am gestrigen Tag mit einem Plus von 0,24% abgeschlossen. Trotzdem bleibt der Gesamttrend pessimistisch: In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie bereits 10,01%. Doch laut Bankanalysten ist diese Entwicklung nicht gerechtfertigt – das Kursziel liegt bei stolzen 810,84 EUR.

Derzeit sind sich elf Analysten einig und bewerten Regeneron als starken Kauf. Sechs weitere Experten empfehlen einen Kauf und acht halten ihre Bewertung neutral. Nur zwei Analysten sprechen sich für den Verkauf aus.

Das Guru-Rating beläuft sich auf eine solide Bewertung von 3,96.

Fazit: Die Aktie von Regeneron wird derzeit unterschätzt und bietet Investoren ein hohes Potenzial von über +26%.