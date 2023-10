Regeneron: Kursziel bei 853,64 EUR

Die Aktie von Regeneron wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 853,64 EUR – das entspricht einem potenziellen Anstieg um +8,05%.

• Regenerons gestrige Kursentwicklung: +0,66%

• Guru-Rating bleibt unverändert

• Anteil optimistischer Analysten: +62,50%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie bereits um +2,27% zugelegt. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Viele Experten teilen diese Einschätzung und empfehlen einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für neutral. So sehen derzeit 9 Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere 6 geben ein “Kauf”-Rating ab. 8 Experten bewerten sie mit “halten”, während nur noch einer den Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating verbleibt auf dem bisherigen Wert und bestätigt damit ebenfalls eine...