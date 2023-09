Regeneron: Kursziel bei 825,39 EUR - Analyse zeigt großes Potenzial

Die Aktie von Regeneron verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von 0,70%. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich die Kursentwicklung auf +1,81%, was einen optimistischen Markt signalisiert. Doch wie bewerten die Analysten das Unternehmen?

Das mittelfristige Kursziel für Regeneron wird aktuell im Durchschnitt mit 825,39 EUR angegeben. Sollte diese Prognose zutreffen, würde es Investoren ein Potenzial in Höhe von +4,02% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung zugeneigt.

Während neun Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere als kaufenswert einschätzen (insgesamt also eine Empfehlung zum Kauf), positionieren sich neun weitere Experten neutral mit einer “halten”-Bewertung. Ein einziger Analyst rät zum Verkauf der Aktien.

Trotzdem überwiegt insgesamt eine...