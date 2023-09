Regeneron: Das Kurspotenzial beträgt +3,82% - 825,39 EUR im Visier

Eine positive Entwicklung am Finanzmarkt zeigte die Regeneron-Aktie gestern mit einem Plus von +0,88%. Die vergangenen fünf Handelstage weisen eine Gesamtsteigerung von +1,82% auf.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Regeneron liegt bei 825,39 EUR und verspricht somit Investoren ein Potenzial in Höhe von +3,82%.

Der Optimismus der Analysten wird durch das Guru-Rating bestätigt. Mit einer Bewertung von 3,92 sieht es vielversprechend aus.

Von insgesamt 26 befragten Experten empfehlen aktuell neun die Aktie als starken Kauf und sieben weitere teilen diese optimistische Einschätzung zumindest noch. Neutrale Aussichten haben sich neun Analysten bescheinigt und nur ein Experte rät zum Verkauf.

Demnach gilt die Mehrheit der Analysteneinschätzungen weiterhin als positiv (+61,54%).

Die starke Wertentwicklung könnte...