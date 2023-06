Regeneron: Experten sehen großes Potenzial - Kursziel von 814,66 EUR

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Regeneron wird nach Ansicht von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Der wahre Wert der Aktie liegt um +13,94% über dem aktuellen Kurs.

• Regeneron: Gestern mit einem Minus von -0,01%

• Das Kursziel laut Bankanalysten bei 814,66 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Am Vortag verzeichnete die Regeneron-Aktie an der Börse ein Minus von -0,01%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit eine negative Bilanz von -0,20%. Der Markt scheint derzeit eher neutral eingestellt zu sein.

Doch die Meinung der Bankanalysten zur Aktie ist klar positiv. Ihr durchschnittliches mittelfristiges Kursziel für Regeneron beträgt 814,66 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet das Unternehmen Anlegern ein Potenzial auf einen Gewinnanstieg in Höhe von +13.94%. Allerdings teilen nicht alle...