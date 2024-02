Regeneron-Anleger sollten sich noch gedulden!

Regeneron schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,54 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,54 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,72 und liegt damit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 114. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält Regeneron auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Regeneron-Aktie ein Durchschnitt von 815,99 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 946,87 USD, was einem Unterschied von +16,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,92 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Regeneron für die einfache Charttechnik jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in der Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz im letzten Monat gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Regeneron-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.