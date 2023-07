Regeneron: Analysten sehen Potenzial von +24,77%

Die Aktie von Regeneron hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,70% verzeichnet. Gestern allerdings fiel der Kurs um -0,85%. Dennoch glauben viele Bankanalysten an das mittelfristige Potenzial des Biotechnologie-Unternehmens.

Aktuell liegt das Kursziel bei 816,61 EUR – eine Einschätzung, die dem Unternehmen ein Kurspotenzial von +24,77% eröffnen würde. Von insgesamt 27 Analysten empfehlen 17 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Sechs bewerten sie mit “Kauf” und acht halten sie für “halten”. Nur zwei Experten sprechen sich momentan gegen einen Einstieg aus.

Das Guru-Rating ist aktuell bei 3,96 nach zuvor ebenfalls 3,96 gelegen und unterstützt damit die positiven Erwartungen der meisten Analysten.