Regeneron: Analysten sehen Potenzial von +13,59% - Kursziel bei 812,17 EUR

Am gestrigen Handelstag hat sich der Aktienkurs von Regeneron um -0,13% verändert. Insgesamt ergibt sich jedoch ein positiver Trend in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von +1,91%. Die Einschätzung der Bankanalysten zeigt ebenfalls eine positive Tendenz.

Das durchschnittliche Kursziel für die Regeneron-Aktie liegt aktuell bei 812,17 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +13,59%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Prognose aufgrund des jüngsten Trends und einige Experten sind neutral oder sogar pessimistisch eingestellt.

Aktuell bewerten 11 Analysten die Aktie als stark kaufenswert und weitere sechs empfehlen einen Kauf. Acht Experten halten das Papier für unverändert und zwei raten zum Verkauf.

Aber insgesamt ist der Optimismus groß: Der Anteil der optimistischen...