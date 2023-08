Regeneron: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,01% - 807,08 EUR als mittelfristiges Ziel

Gestern verzeichnete Regeneron an der Börse eine negative Entwicklung um -0,10%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamttrend von -1,66%, was auf pessimistische Marktbedingungen hindeutet.

Dennoch wird die Aktie laut Bankanalysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 807,08 EUR. Sollte diese Einschätzung zutreffen, bietet sich Investoren damit ein Kurspotenzial in Höhe von +5,01%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund schwacher Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Zurzeit empfehlen neun Analysten einen starken Kauf der Aktie. Sieben weitere bewerten Regeneron positiv mit “Kauf”. Neutrale Bewertungen werden von neun Experten abgegeben und nur einer rät zum Verkauf. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt somit insgesamt +61,54%. Das Guru-Rating bleibt...