Regeneron: Analysten sehen Kurspotenzial von 18,02% - Ziel bei 826,74 EUR

Die Aktie von Regeneron hat am gestrigen Handelstag eine negative Kursentwicklung von -0,18% hingelegt. Insgesamt zeigt sich der Markt jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen optimistisch mit einem Plus von +1,90%. Die Bankanalysten sind ebenfalls positiv eingestellt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 826,74 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +18,02%.

• Regeneron: Am 13.06.2023 mit -0,18%

• Das Kursziel liegt bei 826,74 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Aktuell empfehlen elf Analysten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch mit dem Rating “Kauf”. Acht Experten bewerten die Aktie neutral als “halten” und zwei Analysten raten zum Verkauf.

Das positive Bild wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstrichen.

Es lässt...