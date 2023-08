Regeneron: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,06% auf 812,26 EUR

Die Aktie von Regeneron verzeichnete gestern einen Wertverlust von -0,16%, was jedoch in Anbetracht des positiven Trends der vergangenen Woche mit einem Plus von +2,73% als relativ optimistisch gewertet werden kann.

Aktuell wird die Aktie laut Bankanalysten unterbewertet gehandelt und weist ein mittelfristiges Kursziel bei 812,26 EUR auf. Sollten die Analysten Recht behalten, würde sich Investoren ein Potenzial von +10,06% eröffnen. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Meinung.

Während 11 Analysten zum Kauf raten und sechs weitere die Aktie als “Kauf” bewerten, setzen acht Experten auf “Halten”. Lediglich zwei Analysten empfehlen den Verkauf der Regeneron-Aktie.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 3,96 nach zuvor ebenfalls 3.96 “Guru-Rating ALT”, was eine positive Einschätzung durch die Experten...