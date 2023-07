Regeneron: Analysten prognostizieren Kursziel von 791,21 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Regeneron ein Plus von 0,43% am Finanzmarkt verzeichnen. In der vergangenen Woche belief sich die positive Kursentwicklung sogar auf insgesamt 0,67%. Der Markt scheint aktuell relativ ausgeglichen zu sein.

Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 791,21 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, könnte dies für Investoren einen Zuwachs von mehr als +23% bedeuten.

Aktuell empfehlen elf Analysten den Kauf der Aktie von Regeneron und sechs weitere Experten sind ebenfalls optimistisch gestimmt mit einer Bewertung als “Kauf”. Acht weitere Bankanalysten beurteilen die Regeneron-Aktie neutral (“halten”). Lediglich zwei Experten sprechen eine Verkaufsempfehlung aus.

Das...