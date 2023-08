Regeneron: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 806,64 EUR

Die jüngsten Entwicklungen am Finanzmarkt haben Regenerons Aktienkurs in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt -1,44% sinken lassen. Am gestrigen Tag betrug die Kursentwicklung -0,22%. Analysten sehen jedoch ein Potenzial von +5,24% zum aktuellen Kursziel von 806,64 EUR.

• Regeneron verliert an der Börse mit einem Minus von –0,22%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 806,64 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3.92

Während einige Experten das Potential einer positiven Entwicklung nicht teilen und eher pessimistisch eingestellt sind, gibt es aktuell neun Bankanalysten mit dem Urteil “Starker Kauf”. Sieben weitere bewerten die Aktie als kaufenswert und bleiben optimistisch. Neun Experten geben eine neutrale Bewertung ab und empfehlen Halten. Nur einer ist nach wie vor skeptisch und plädiert für...