Regeneron: Aktienkurs um 10,08% unterbewertet - Kursziel bei 811,37 EUR

Die Aktie von Regeneron hat am gestrigen Tag auf dem Finanzmarkt eine Bewegung in Höhe von +1,76% erfahren. In der abgelaufenen Handelswoche stieg die Aktie um insgesamt +4,16%. Die Analysten sind überwiegend optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Regeneron bei 811,37 EUR. Falls diese Prognose zutrifft, eröffnet sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +10,08%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Laut einer Zusammenstellung von Meinungen und Bewertungen aus verschiedenen Bankhäusern ist die Mehrheit der Analysten positiv gestimmt. Während 11 Experten die Regeneron-Aktie als starkes Kaufsignal werten und weitere sechs sie zum Kauf empfehlen (ohne euphorisch zu sein), plädieren acht weitere Analysten dafür,...