Regeneron Aktie: Das macht sprachlos!

Die aktuelle Kursentwicklung der Regeneron-Aktie hat das Interesse von Analysten geweckt, die der Meinung sind, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das Kursziel von Regeneron wird derzeit auf 842,89 EUR geschätzt, was einem Potenzial von -7,48% vom aktuellen Kurs entspricht.

Am 28.02.2024 verzeichnete Regeneron einen Rückgang von -0,71% am Finanzmarkt. Dies fügt sich in eine positive Gesamtentwicklung der letzten fünf Handelstage, in denen die Aktie um +2,21% gestiegen ist. Dies lässt den Markt derzeit vergleichsweise optimistisch erscheinen.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel für Regeneron bei 842,89 EUR. Einige Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie aktuell ein Potenzial für einen Kursanstieg von -7,48% bietet, obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen.

Eine Analyse der Meinungen der Experten zeigt, dass 10 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, während 7 Analysten sie als kaufenswert ansehen, aber nicht euphorisch. 5 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen, die Aktie zu halten, während 3 Analysten der Meinung sind, dass ein Verkauf ratsam ist. Insgesamt sind 68,00% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Zusätzlich zu diesen Meinungen wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dies zeigt, dass die positive Einschätzung der Analysten durchaus fundiert ist.

Insgesamt lassen die Meinungen der Analysten und die Entwicklung der letzten Handelstage darauf schließen, dass Regeneron Potenzial für einen zukünftigen Kursanstieg bietet, auch wenn nicht alle Experten dieser Einschätzung zustimmen.

