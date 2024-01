Regeneron Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Regeneron beträgt 20,05, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 30,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Regeneron mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Biotechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen. Dennoch zeigen sich 7 positive Signale gegenüber 0 negativen Signalen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Regeneron ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,72 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält eine "Gut"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.