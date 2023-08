Regeneron: Aktie hat Kurspotenzial von 806,04 EUR

Am gestrigen Tag hat Regeneron am Finanzmarkt leicht an Wert verloren, seine Performance der vergangenen fünf Handelstage zeigt jedoch ein Plus von +3,31%. Die Stimmung ist optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel des Biotechnologie-Unternehmens bei 806,04 EUR und bietet damit eine potenzielle Rendite von +15,90%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Vergangenheit.

11 Experten sehen die Aktie als starkes Kaufsignal, während sechs davon sie als “Kauf” bewerten. Acht sind neutral (“halten”) und zwei raten zum Verkauf. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einschätzung mit einem Anteil von +62,96% optimistischen Analysten.

Das Guru-Rating hat sich auf 3.96 stabilisiert und bestärkt damit die positive Tendenz für Regeneron.

