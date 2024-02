Regeneron Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Regeneron wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erreicht die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Schlecht". Die Redaktion hat außerdem 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dieser Auswertung daher eine "Gut" Empfehlung zu. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Regeneron eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" besitzt durchschnittlich eine Dividendenrendite von 2,Die Aktie wird aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Regeneron aktuell bei einem Wert von 21, im Vergleich zu einem KGV von 113,92 in der Branche "Biotechnologie". Dies bedeutet eine Unterbewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Regeneron liegt bei 40,2, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,77, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".

Es ist wichtig zu beachten, dass alle hier dargestellten Bewertungen auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien beruhen und keine konkreten Investmentempfehlungen darstellen. Die Anleger sollten daher weitere Informationen und Beratung einholen, bevor sie Investmententscheidungen treffen.