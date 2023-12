Regeneron Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 15 Analysten Bewertungen für die Regeneron-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Regeneron-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Regeneron vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 874,23 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 3,25 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 846,72 USD. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Regeneron somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Regeneron mit 18,8 Prozent mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 21,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Regeneron mit 2,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Regeneron liegt bei 87,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Regeneron daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Regeneron bei 21,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,1 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.