Regeneron Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analyse von Finanzexperten zeigt, dass die Aktie von Regeneron derzeit unterbewertet ist. Das aktuelle Kursziel liegt bei 837,05 EUR, was einem Abschlag von -2,78% vom aktuellen Kurs entspricht. Am 23.01.2024 verzeichnete Regeneron einen Kursrückgang von -0,45%. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs weist die Aktie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +1,02% auf, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Die Meinungen der Analysten zu Regeneron sind gespalten. Während 10 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 8 als Kauf einstufen, geben 6 Experten eine neutrale Bewertung und nur 2 Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie. Dies führt zu einem Anteil von +69,23% positiv gestimmten Analysten.

Trotz der positiven Entwicklung der letzten Handelstage sind nicht alle Analysten davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel erreicht werden kann. Das Guru-Rating von Regeneron bleibt bei 4,00, was auf eine positive Einschätzung hinweist.

Insgesamt zeigt sich, dass die Meinungen der Analysten zur Regeneron-Aktie gemischt sind, aber die überwiegende Mehrheit eine positive Einstellung dazu hat. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen seine Kursziele erreichen kann und ob sich die Marktstimmung weiterhin positiv entwickelt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Regeneron-Analyse von 23.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Regeneron jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Regeneron Aktie

Regeneron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...