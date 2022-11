Regeneron-Aktie: Stürzt der Highflyer bald wieder ab?

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (WKN: 881535) ist ein Highflyer aus dem US-Biotech-Sektor und zuletzt meldete das Unternehmen wieder starke Q3-Ergebnisse: Der Erfolg des hochdosierten Eylea versetzt den Wirkstoffentwickler in eine bessere Wettbewerbsposition. Neue Zulassungen von Libtayo in den Vereinigten Staaten und Europa dürften 2023 zu einer weiteren Wachstumsbeschleunigung führen. Die langfristigen Aussichten für die Biotech-Schmiede haben sich damit in den letzten drei Monaten deutlich verbessert, aber das spiegelt sich ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.