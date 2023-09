Regeneron-Aktie: Kursziel bei 819,11 EUR - Analystenmeinungen

Die Regeneron-Aktie zeigte am 22.09.2023 einen Aufschwung von +0,33%. Über die vergangene Handelswoche hinweg verzeichnete sie eine moderate Steigerung um +0,19%. Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 819,11 EUR.

Sollten die Prognosen eintreffen, eröffnet sich Investoren ein Potenzial für eine Rendite in Höhe von +5,56%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts der kürzlichen neutralen Trendentwicklung.

Dennoch raten insgesamt 16 Analysten zum Kauf oder Halten der Aktie und nur einer dazu es zu verkaufen – was einem positiven Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen in Höhe von +61,54% entspricht.

