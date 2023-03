Regenerative Energien: Das Erfolgsgeheimnis von Array

Array Technologies erneut mit herausragendem Quartal – Hochstufung auf Kaufen

Liebe Leser,

dass regenerativen Energien die Zukunft gehören, ist ein alter Hut. Wie dringlich ein globaler Ausbau ist, merken Sie an den klimatischen Veränderungen, die offensichtlich sind. Wasserknappheit in Westeuropa – schon in wenigen Wochen wird das ein großes Thema in den Nachrichten –, Starkregen-Verwüstungen in Asien und Großbrände in Australien zeigen Ihnen Jahr für Jahr, warum wir alle umweltfreundlichen Möglichkeiten ausnutzen müssen, um noch Schlimmeres zu verhindern.

Die Stromgewinnung durch regenerative Energien ist dabei von hoher Bedeutung und steht daher in vielen Ländern zu Recht weit oben auf der Agenda. Dementsprechend setzen auch wir hier in Techaktien Masterclass auf Zukunftstechnologien. Gerade wenn neue Technologien...