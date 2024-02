Regency Centers Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Regency Centers Corp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 61,89 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 60,73 USD nur um -1,87 Prozent davon abweicht. Basierend auf dieser Berechnung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 63,82 USD, und der letzte Schlusskurs liegt mit -4,84 Prozent nahe diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Regency Centers Corp-Aktie beträgt 44,82, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 positive und keine negativen Empfehlungen für die Regency Centers Corp-Aktie abgegeben, was zu einem insgesamt "Gut" führt. Innerhalb eines Monats gab es ebenfalls 2 positive und keine negativen Einschätzungen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 72 USD, was eine positive Entwicklung von 18,56 Prozent darstellt und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Regency Centers Corp-Aktie durchschnittlich sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Regency Centers Corp-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Analysteneinschätzung und dem Sentiment und Buzz im Internet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Regency Centers-Analyse vom 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Regency Centers jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Regency Centers-Analyse.

Regency Centers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...