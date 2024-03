Regencell Bioscience Holdings Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das Anleger-Sentiment für Regencell Bioscience war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An einem Tag war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Überwiegend neutral war die Stimmung an insgesamt sieben Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Regencell Bioscience über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordern daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 4,5 USD der Regencell Bioscience-Aktie mit -69,07 Prozent Entfernung vom GD200 (14,55 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,15 USD, was einen Abstand von -44,79 Prozent bedeutet. Somit wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Regencell Bioscience-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 83,41 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Regencell Bioscience.