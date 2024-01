Regencell Bioscience Holdings Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Regencell Bioscience liegt bei 56,41, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beträgt 71,14 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Regencell Bioscience derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 18,49 USD, während der Aktienkurs bei 8,85 USD liegt, was einer Abweichung von -52,14 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der GD50 bei 12,02 USD, was einer Abweichung von -26,37 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Regencell Bioscience veröffentlicht. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen konzentrierten sich ebenfalls auf negative Themen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".