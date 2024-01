Regenbogen Aktie: Was noch aussteht!

Die Aktie von Regenbogen wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 9,9 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 58 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Regenbogen in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Regenbogen beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,22 Prozent und liegt damit 1 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Regenbogen daher als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Regenbogen-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen zum letzten Schlusskurs, die zu dieser Bewertung führen.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Regenbogen, wobei die fundamentale Analyse und die Dividendenpolitik positiv bewertet werden, während die technische Analyse zu einer negativen Einschätzung führt.