Regenbogen Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Regenbogen hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 57,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 28,17 Prozent, wobei Regenbogen aktuell 72,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Regenbogen liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Regenbogen derzeit eine Rendite von 2,22 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.