Regenbogen Aktie: Grund zur Sorge?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Regenbogen-Aktie beträgt derzeit 9,9 und liegt damit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 59 im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung gegenüber Regenbogen. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine wesentliche Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating für die Regenbogen-Aktie führt.

Die technische Analyse der Regenbogen-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,05 EUR lag, was einem Unterschied von -31,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (8,85 EUR) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Regenbogen-Aktie aus charttechnischer Sicht führt.