Regenbogen Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Regenbogen ist neutral. In den sozialen Medien gab es in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine speziellen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Regenbogen-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 8,25 EUR, während der Kurs der Aktie bei 6,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -24,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,32 EUR weist eine Abweichung von -1,9 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Regenbogen eine Dividendenrendite von 2,42 Prozent, was 1,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als eher unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Regenbogen beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 50 führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Zusammenfassend wird Regenbogen daher in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.