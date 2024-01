Regen lässt in Hochwassergebieten nach - Entspannung in Sicht

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Regen in Niedersachsen soll am Donnerstag und in den kommenden Tagen nachlassen - das könnte die angespannte Hochwasserlage in Niedersachsen entschärfen. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes teilte am Donnerstagmorgen mit, dass endlich von Entspannung gesprochen werden könne. Zwar werde am Freitag nochmal Regen erwartet, aber wenig im Vergleich zu den letzten Tagen. Insgesamt werde es trockener und wesentlich kälter. Ab dem Wochenende sei ein Wintereinbruch zu erwarten mit Schneeschauern, Dauerfrost tagsüber und Glätte bei Temperaturen bis zu minus sieben Grad.

Auch in Sachsen-Anhalt könnte sich die Hochwasserlage leicht entschärfen. "Es wird trockener, die ergiebigen Regenfälle hören auf", sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag. Für den Tagesverlauf und für Freitag werde zwar noch gebietsweise leichter Sprühregen erwartet, es seien aber längst nicht mehr die Mengen der vergangenen Tage. Insgesamt werde es trockener und wesentlich kälter./hae/DP/nas