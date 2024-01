Regal Hotels löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Regal Hotels weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 2,14 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erreicht Regal Hotels eine mittlere Rendite von 6,47 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während der Durchschnitt bei -4,32 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Regal Hotels liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,77 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf Grundlage des KGV.

Die Anleger-Stimmung bei Regal Hotels in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende ist Regal Hotels mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,27 % bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.