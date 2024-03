Regal Hotels Aktie: So nicht zu erwarten!

Derzeit wird die Aktie von Regal Hotels als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt, was bedeutet, dass die Börse 5,77 Euro für jeden Euro Gewinn von Regal Hotels zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche wird somit 77 Prozent weniger gezahlt, da der durchschnittliche Wert in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" momentan bei 25 liegt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Entwicklung hat die Aktie von Regal Hotels im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,5 Prozent erzielt, was 17,77 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,01 Prozent, und Regal Hotels liegt aktuell 16,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Regal Hotels zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gibt. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,8 HKD für den Schlusskurs der Regal Hotels-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,56 HKD, was einem Unterschied von -8,57 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Regal Hotels-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Regal Hotels in Bezug auf das KGV als "Gut" eingestuft, aufgrund der Aktienkurs-Entwicklung jedoch insgesamt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" angemessen bewertet. Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.