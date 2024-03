Regal Hotels Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Regal Hotels-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 2,79 HKD verzeichnet, was aktuell darunter liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -8,96 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der Wert bei 2,82 HKD und der letzte Schlusskurs von 2,54 HKD unterschreitet diesen um -9,93 Prozent. Das führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Regal Hotels-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Regal Hotels derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,15 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Regal Hotels zeigen keine eindeutige Veränderung in der Social-Media-Kommunikation der letzten Wochen. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Regal Hotels-Aktie beträgt 68,42, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt werden die Regal Hotels-Aktien basierend auf der technischen Analyse, Dividendenrendite, Sentiment und Relative Strength-Index mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.