Regal Hotels Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der gleitende Durchschnittskurs der Regal Hotels liegt derzeit bei 2,78 HKD, während der Aktienkurs selbst 2,7 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,88 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,78 HKD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" mit einem Abstand von -2,88 Prozent führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Vergleicht man die fundamentale Bewertung, so ist Regal Hotels im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) unterbewertet. Dies zeigt sich an einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,77 im Vergleich zum Branchen-KGV von 26,12, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Betrachtet man die Aktienkurs-Performance im Branchenvergleich, so ergibt sich, dass Regal Hotels in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,5 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt nur um -5,43 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -15,06 Prozent für Regal Hotels führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,2 Prozent hatte, liegt Regal Hotels mit einer Unterperformance von 18,29 Prozent schlecht. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 15, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt für den RSI eine Einstufung von "Gut".