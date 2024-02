Regal Beloit Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Regal Rexnord verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,45 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 403,39 Prozent, was eine Underperformance von -390,94 Prozent für Regal Rexnord bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 242,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Regal Rexnord um 230,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Regal Rexnord. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Mit einer Dividendenrendite von 0,99 Prozent liegt Regal Rexnord momentan unter dem Branchendurchschnitt von 17,01 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Regal Rexnord wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.