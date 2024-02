Regal Beloit Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Regal Rexnord wird in der technischen Analyse als "Gut" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 139,29 USD, was einen Kurs von 148 USD bedeutet, der um +6,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 137,47 USD, was einer Abweichung von +7,66 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Sentiment der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls höher als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik der Regal Rexnord wird hingegen als "Schlecht" eingestuft, da derzeit niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden als im Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Regal Rexnord derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 32) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 44,42) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Regal Rexnord-Aktie Bewertungen von "Gut" für das Sentiment und die Diskussionsintensität, "Schlecht" für die Dividendenpolitik und "Neutral" für den Relative Strength Index.