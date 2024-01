Regal Beloit Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Regal Rexnord hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Regal Rexnord jedoch mit 1361,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1380,19 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2307,58 Prozent, und Regal Rexnord liegt aktuell 2288,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine positive Entwicklung. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Regal Rexnord liegt bei 78,69, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf diesem Niveau.