Regal Beloit Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Regal Rexnord liegt bei 14,25, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 33,43, was auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Regal Rexnord überwiegend positiv, mit positiven Themen an 12 Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer und insgesamt eine "gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 40,04 und liegt damit 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 33. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie als überbewertet einzustufen und erhält daher eine "schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Regal Rexnord beträgt 0,99 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Regal Rexnord für diese Dividendenpolitik insgesamt eine "neutral"-Bewertung von unseren Analysten.