Regal Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Regal-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 12, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,77, was als neutral bewertet wird. Zusammen ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Regal auf Basis des RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass sich die Regal-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis in einer neutralen Position befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1977,23 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2070 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,69 Prozent entspricht. Auf der 50-Tage-Basis liegt der gleitende Durchschnitt bei 2037,06 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt mit einer Abweichung von +1,62 Prozent ebenfalls in der Nähe des Durchschnitts. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Regal-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke werden als neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Regal diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Regal-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einer neutralen Bewertung eingestuft.